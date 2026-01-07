- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
36 (65.45%)
손실 거래:
19 (34.55%)
최고의 거래:
408.00 JPY
최악의 거래:
-891.00 JPY
총 수익:
2 473.00 JPY (1 700 pips)
총 손실:
-5 360.00 JPY (3 355 pips)
연속 최대 이익:
7 (602.00 JPY)
연속 최대 이익:
680.00 JPY (6)
샤프 비율:
-0.22
거래 활동:
3.38%
최대 입금량:
56.05%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
-0.70
롱(주식매수):
55 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.46
기대수익:
-52.49 JPY
평균 이익:
68.69 JPY
평균 손실:
-282.11 JPY
연속 최대 손실:
3 (-1 657.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 657.00 JPY (3)
월별 성장률:
-18.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 887.00 JPY
최대한의:
4 127.00 JPY (24.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.60% (4 127.00 JPY)
자본금별:
7.03% (952.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-25
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 200 USD
-19%
0
0
USD
USD
13K
JPY
JPY
1
100%
55
65%
3%
0.46
-52.49
JPY
JPY
25%
1:100