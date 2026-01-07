SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2026 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
29 (70.73%)
Loss Trade:
12 (29.27%)
Best Trade:
408.00 JPY
Worst Trade:
-551.00 JPY
Profitto lordo:
2 160.00 JPY (1 478 pips)
Perdita lorda:
-2 678.00 JPY (1 674 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (602.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
680.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
3.38%
Massimo carico di deposito:
49.21%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
41 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-12.63 JPY
Profitto medio:
74.48 JPY
Perdita media:
-223.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-528.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-551.00 JPY (1)
Crescita mensile:
-3.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 172.00 JPY
Massimale:
2 412.00 JPY (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.37% (2 411.00 JPY)
Per equità:
2.38% (366.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -186
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +408.00 JPY
Worst Trade: -551 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +602.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -528.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
Non ci sono recensioni
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MfX COPET GOLD
200USD al mese
-3%
0
0
USD
15K
JPY
1
100%
41
70%
3%
0.80
-12.63
JPY
14%
1:100
Copia

