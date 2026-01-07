- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
29 (70.73%)
Loss Trade:
12 (29.27%)
Best Trade:
408.00 JPY
Worst Trade:
-551.00 JPY
Profitto lordo:
2 160.00 JPY (1 478 pips)
Perdita lorda:
-2 678.00 JPY (1 674 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (602.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
680.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
3.38%
Massimo carico di deposito:
49.21%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
41 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-12.63 JPY
Profitto medio:
74.48 JPY
Perdita media:
-223.17 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-528.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-551.00 JPY (1)
Crescita mensile:
-3.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 172.00 JPY
Massimale:
2 412.00 JPY (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.37% (2 411.00 JPY)
Per equità:
2.38% (366.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-186
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +408.00 JPY
Worst Trade: -551 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +602.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -528.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Fyntura-Live
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system
Non ci sono recensioni
