SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MfX COPET GOLD
Bambang Cahbiantoro

MfX COPET GOLD

Bambang Cahbiantoro
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2026 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
29 (70.73%)
Perte trades:
12 (29.27%)
Meilleure transaction:
408.00 JPY
Pire transaction:
-551.00 JPY
Bénéfice brut:
2 160.00 JPY (1 478 pips)
Perte brute:
-2 678.00 JPY (1 674 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (602.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
680.00 JPY (6)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
3.38%
Charge de dépôt maximale:
49.21%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
41 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-12.63 JPY
Bénéfice moyen:
74.48 JPY
Perte moyenne:
-223.17 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-528.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-551.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
-3.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 172.00 JPY
Maximal:
2 412.00 JPY (14.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.37% (2 411.00 JPY)
Par fonds propres:
2.38% (366.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -186
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +408.00 JPY
Pire transaction: -551 JPY
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +602.00 JPY
Perte consécutive maximale: -528.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Fyntura-Live
5.00 × 2
RoboForex-ECN
7.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
27.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
One shoot system, no averaging, no hadging, no martingle, no dangerous system 
Aucun avis
2026.01.07 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 18:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 16:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MfX COPET GOLD
200 USD par mois
-3%
0
0
USD
15K
JPY
1
100%
41
70%
3%
0.80
-12.63
JPY
14%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.