Yu Fu Man

Tireless Golden Miner

Yu Fu Man
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -59%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
20 (60.60%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (39.39%)
En iyi işlem:
14.86 USD
En kötü işlem:
-54.98 USD
Brüt kâr:
93.32 USD (9 076 pips)
Brüt zarar:
-211.17 USD (20 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (50.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.27 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
27.89%
Maks. mevduat yükü:
92.16%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
16 (48.48%)
Satış işlemleri:
17 (51.52%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-3.57 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-16.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-68.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.89 USD (5)
Aylık büyüme:
-58.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
168.12 USD
Maksimum:
203.39 USD (86.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.45% (203.39 USD)
Varlığa göre:
59.74% (140.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -118
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.86 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.33 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
29 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.09 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 20:25
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 17:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
