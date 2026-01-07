- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
20 (60.60%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (39.39%)
En iyi işlem:
14.86 USD
En kötü işlem:
-54.98 USD
Brüt kâr:
93.32 USD (9 076 pips)
Brüt zarar:
-211.17 USD (20 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (50.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.27 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
27.89%
Maks. mevduat yükü:
92.16%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
16 (48.48%)
Satış işlemleri:
17 (51.52%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-3.57 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-16.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-68.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.89 USD (5)
Aylık büyüme:
-58.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
168.12 USD
Maksimum:
203.39 USD (86.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.45% (203.39 USD)
Varlığa göre:
59.74% (140.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.86 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
USD
86%
1:400