Negociações:
33
Negociações com lucro:
20 (60.60%)
Negociações com perda:
13 (39.39%)
Melhor negociação:
14.86 USD
Pior negociação:
-54.98 USD
Lucro bruto:
93.32 USD (9 076 pips)
Perda bruta:
-211.17 USD (20 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (50.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.27 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
27.89%
Depósito máximo carregado:
92.16%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
16 (48.48%)
Negociações curtas:
17 (51.52%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-3.57 USD
Lucro médio:
4.67 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-68.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.89 USD (5)
Crescimento mensal:
-58.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.12 USD
Máximo:
203.39 USD (86.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.45% (203.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.74% (140.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
29 mais ...
