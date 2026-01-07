SinaisSeções
Tireless Golden Miner
Yu Fu Man

Tireless Golden Miner

Yu Fu Man
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -59%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
20 (60.60%)
Negociações com perda:
13 (39.39%)
Melhor negociação:
14.86 USD
Pior negociação:
-54.98 USD
Lucro bruto:
93.32 USD (9 076 pips)
Perda bruta:
-211.17 USD (20 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (50.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.27 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
27.89%
Depósito máximo carregado:
92.16%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
16 (48.48%)
Negociações curtas:
17 (51.52%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-3.57 USD
Lucro médio:
4.67 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-68.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.89 USD (5)
Crescimento mensal:
-58.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
168.12 USD
Máximo:
203.39 USD (86.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.45% (203.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.74% (140.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -118
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.86 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +50.27 USD
Máxima perda consecutiva: -68.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.33 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
29 mais ...
Sem comentários
2026.01.09 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 20:25
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 17:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.