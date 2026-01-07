SignaleKategorien
Tireless Golden Miner

Yu Fu Man
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -59%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
20 (60.60%)
Verlusttrades:
13 (39.39%)
Bester Trade:
14.86 USD
Schlechtester Trade:
-54.98 USD
Bruttoprofit:
93.32 USD (9 076 pips)
Bruttoverlust:
-211.17 USD (20 744 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (50.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.27 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
27.89%
Max deposit load:
92.16%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
16 (48.48%)
Short-Positionen:
17 (51.52%)
Profit-Faktor:
0.44
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-68.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.89 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-58.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
168.12 USD
Maximaler:
203.39 USD (86.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.45% (203.39 USD)
Kapital:
59.74% (140.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -118
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.86 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.33 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
noch 29 ...
Keine Bewertungen
2026.01.09 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 20:25
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 17:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tireless Golden Miner
30 USD pro Monat
-59%
0
0
USD
82
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
86%
1:400
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.