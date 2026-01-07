- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
20 (60.60%)
손실 거래:
13 (39.39%)
최고의 거래:
14.86 USD
최악의 거래:
-54.98 USD
총 수익:
93.32 USD (9 076 pips)
총 손실:
-211.17 USD (20 744 pips)
연속 최대 이익:
8 (50.27 USD)
연속 최대 이익:
50.27 USD (8)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
27.89%
최대 입금량:
92.16%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.58
롱(주식매수):
16 (48.48%)
숏(주식차입매도):
17 (51.52%)
수익 요인:
0.44
기대수익:
-3.57 USD
평균 이익:
4.67 USD
평균 손실:
-16.24 USD
연속 최대 손실:
8 (-68.28 USD)
연속 최대 손실:
-142.89 USD (5)
월별 성장률:
-58.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
168.12 USD
최대한의:
203.39 USD (86.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.45% (203.39 USD)
자본금별:
59.74% (140.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.86 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +50.27 USD
연속 최대 손실: -68.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live09"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-59%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
USD
86%
1:400