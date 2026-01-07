- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
20 (60.60%)
Loss Trade:
13 (39.39%)
Best Trade:
14.86 USD
Worst Trade:
-54.98 USD
Profitto lordo:
93.32 USD (9 076 pips)
Perdita lorda:
-211.17 USD (20 744 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (50.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.27 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
27.89%
Massimo carico di deposito:
92.16%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
16 (48.48%)
Short Trade:
17 (51.52%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-3.57 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-16.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-68.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.89 USD (5)
Crescita mensile:
-58.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
168.12 USD
Massimale:
203.39 USD (86.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.45% (203.39 USD)
Per equità:
59.74% (140.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.86 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.27 USD
Massima perdita consecutiva: -68.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
