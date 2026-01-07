- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
20 (60.60%)
亏损交易:
13 (39.39%)
最好交易:
14.86 USD
最差交易:
-54.98 USD
毛利:
93.32 USD (9 076 pips)
毛利亏损:
-211.17 USD (20 744 pips)
最大连续赢利:
8 (50.27 USD)
最大连续盈利:
50.27 USD (8)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
27.89%
最大入金加载:
92.16%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.58
长期交易:
16 (48.48%)
短期交易:
17 (51.52%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-3.57 USD
平均利润:
4.67 USD
平均损失:
-16.24 USD
最大连续失误:
8 (-68.28 USD)
最大连续亏损:
-142.89 USD (5)
每月增长:
-58.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
168.12 USD
最大值:
203.39 USD (86.45%)
相对跌幅:
结余:
86.45% (203.39 USD)
净值:
59.74% (140.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.86 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +50.27 USD
最大连续亏损: -68.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-59%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
USD
86%
1:400