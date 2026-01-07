- Incremento
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
20 (60.60%)
Transacciones Irrentables:
13 (39.39%)
Mejor transacción:
14.86 USD
Peor transacción:
-54.98 USD
Beneficio Bruto:
93.32 USD (9 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-211.17 USD (20 744 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (50.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.27 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
27.89%
Carga máxima del depósito:
92.16%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
16 (48.48%)
Transacciones Cortas:
17 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.44
Beneficio Esperado:
-3.57 USD
Beneficio medio:
4.67 USD
Pérdidas medias:
-16.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-68.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.89 USD (5)
Crecimiento al mes:
-58.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
168.12 USD
Máxima:
203.39 USD (86.45%)
Reducción relativa:
De balance:
86.45% (203.39 USD)
De fondos:
59.74% (140.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.86 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +50.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -68.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
otros 29...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-59%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
USD
86%
1:400