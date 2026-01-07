- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
20 (60.60%)
損失トレード:
13 (39.39%)
ベストトレード:
14.86 USD
最悪のトレード:
-54.98 USD
総利益:
93.32 USD (9 076 pips)
総損失:
-211.17 USD (20 744 pips)
最大連続の勝ち:
8 (50.27 USD)
最大連続利益:
50.27 USD (8)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
27.89%
最大入金額:
92.16%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
16 (48.48%)
短いトレード:
17 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.44
期待されたペイオフ:
-3.57 USD
平均利益:
4.67 USD
平均損失:
-16.24 USD
最大連続の負け:
8 (-68.28 USD)
最大連続損失:
-142.89 USD (5)
月間成長:
-58.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
168.12 USD
最大の:
203.39 USD (86.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.45% (203.39 USD)
エクイティによる:
59.74% (140.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.86 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +50.27 USD
最大連続損失: -68.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
29 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-59%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
USD
86%
1:400