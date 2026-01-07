СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tireless Golden Miner
Yu Fu Man

Tireless Golden Miner

Yu Fu Man
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -59%
ICMarketsSC-Live09
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
20 (60.60%)
Убыточных трейдов:
13 (39.39%)
Лучший трейд:
14.86 USD
Худший трейд:
-54.98 USD
Общая прибыль:
93.32 USD (9 076 pips)
Общий убыток:
-211.17 USD (20 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (50.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.27 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
27.89%
Макс. загрузка депозита:
92.16%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-3.57 USD
Средняя прибыль:
4.67 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-68.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.89 USD (5)
Прирост в месяц:
-58.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.12 USD
Максимальная:
203.39 USD (86.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.45% (203.39 USD)
По эквити:
59.74% (140.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -118
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.86 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +50.27 USD
Макс. убыток в серии: -68.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 15
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
ICMarketsSC-Live27
4.33 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.48 × 33
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
Нет отзывов
2026.01.09 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 21:27
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.08 20:25
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 17:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tireless Golden Miner
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
82
USD
1
100%
33
60%
28%
0.44
-3.57
USD
86%
1:400
Копировать

