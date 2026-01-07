- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
20 (60.60%)
Убыточных трейдов:
13 (39.39%)
Лучший трейд:
14.86 USD
Худший трейд:
-54.98 USD
Общая прибыль:
93.32 USD (9 076 pips)
Общий убыток:
-211.17 USD (20 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (50.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.27 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
27.89%
Макс. загрузка депозита:
92.16%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-3.57 USD
Средняя прибыль:
4.67 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-68.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.89 USD (5)
Прирост в месяц:
-58.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
168.12 USD
Максимальная:
203.39 USD (86.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.45% (203.39 USD)
По эквити:
59.74% (140.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.86 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +50.27 USD
Макс. убыток в серии: -68.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|4.33 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.48 × 33
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
