- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
51 (98.07%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.92%)
En iyi işlem:
11.75 USD
En kötü işlem:
-4.20 USD
Brüt kâr:
295.86 USD (6 088 pips)
Brüt zarar:
-12.81 USD (81 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (178.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.60 USD (27)
Sharpe oranı:
1.87
Alım-satım etkinliği:
68.67%
Maks. mevduat yükü:
299.99%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
58.97
Alış işlemleri:
50 (96.15%)
Satış işlemleri:
2 (3.85%)
Kâr faktörü:
23.10
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-12.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.20 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
4.80 USD (2.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (4.35 USD)
Varlığa göre:
80.61% (81.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.75 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +178.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok