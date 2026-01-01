SignaleKategorien
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

BreakThrustPro V2
Wachstum
227%
Abonnenten
17
Wochen
64
Trades
576
Win
57%
Profit-Faktor
1.44
Max. Rückgang
22%
TriumphCFD
Wachstum
1 248%
Abonnenten
7
Wochen
34
Trades
485
Win
74%
Profit-Faktor
3.38
Max. Rückgang
11%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 776%
Abonnenten
3
Wochen
162
Trades
651
Win
78%
Profit-Faktor
3.16
Max. Rückgang
38%
OnlyUJ
Wachstum
304%
Abonnenten
21
Wochen
78
Trades
463
Win
49%
Profit-Faktor
1.42
Max. Rückgang
17%
MSC Gold Invest Pro
Wachstum
554%
Abonnenten
22
Wochen
134
Trades
1255
Win
78%
Profit-Faktor
1.63
Max. Rückgang
26%
Golden Nuggets
Wachstum
1 006%
Abonnenten
87
Wochen
34
Trades
744
Win
79%
Profit-Faktor
3.76
Max. Rückgang
21%
Deux ex machina
Wachstum
5 262%
Abonnenten
3
Wochen
243
Trades
1487
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
Daily Gold Sniper
Wachstum
714%
Abonnenten
34
Wochen
49
Trades
153
Win
95%
Profit-Faktor
2.14
Max. Rückgang
34%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 821%
Abonnenten
141
Wochen
56
Trades
1680
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
NoPain MT5
Wachstum
1 655%
Abonnenten
74
Wochen
219
Trades
5547
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%

Nichts Passendes gefunden?
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.