404

Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados

É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.

Selecione um novo sinal

Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5

Daily Gold Sniper
Crescimento
714%
Assinantes
34
Semanas
49
Negociações
153
Vitória
95%
Fator de lucro
2.14
Max Rebaixamento
34%
MagicGW audcad L
Crescimento
1 821%
Assinantes
141
Semanas
56
Negociações
1680
Vitória
79%
Fator de lucro
5.99
Max Rebaixamento
33%
Golden Nuggets
Crescimento
1 006%
Assinantes
87
Semanas
34
Negociações
744
Vitória
79%
Fator de lucro
3.76
Max Rebaixamento
21%
TriumphCFD
Crescimento
1 248%
Assinantes
7
Semanas
34
Negociações
485
Vitória
74%
Fator de lucro
3.38
Max Rebaixamento
11%
Deux ex machina
Crescimento
5 262%
Assinantes
3
Semanas
243
Negociações
1487
Vitória
75%
Fator de lucro
1.86
Max Rebaixamento
26%
MSC Gold Invest Pro
Crescimento
554%
Assinantes
22
Semanas
134
Negociações
1255
Vitória
78%
Fator de lucro
1.63
Max Rebaixamento
26%
SwissBot Gold Guardian
Crescimento
1 776%
Assinantes
3
Semanas
162
Negociações
651
Vitória
78%
Fator de lucro
3.16
Max Rebaixamento
38%
NoPain MT5
Crescimento
1 655%
Assinantes
74
Semanas
219
Negociações
5547
Vitória
63%
Fator de lucro
1.68
Max Rebaixamento
21%
BreakThrustPro V2
Crescimento
227%
Assinantes
17
Semanas
64
Negociações
576
Vitória
57%
Fator de lucro
1.44
Max Rebaixamento
22%
OnlyUJ
Crescimento
304%
Assinantes
21
Semanas
78
Negociações
463
Vitória
49%
Fator de lucro
1.42
Max Rebaixamento
17%

Não há sinais adequados?
Selecione e assine
um dos 2362 sinais disponíveis
para MetaTrader 5

O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.