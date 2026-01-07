SignauxSections
Vasiliy Strukov

Aurum Signal

Vasiliy Strukov
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 281%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
51 (98.07%)
Perte trades:
1 (1.92%)
Meilleure transaction:
11.75 USD
Pire transaction:
-4.20 USD
Bénéfice brut:
295.86 USD (6 088 pips)
Perte brute:
-12.81 USD (81 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (178.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.60 USD (27)
Ratio de Sharpe:
1.87
Activité de trading:
68.67%
Charge de dépôt maximale:
299.99%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
58.97
Longs trades:
50 (96.15%)
Courts trades:
2 (3.85%)
Facteur de profit:
23.10
Rendement attendu:
5.44 USD
Bénéfice moyen:
5.80 USD
Perte moyenne:
-12.81 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 USD
Maximal:
4.80 USD (2.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.03% (4.35 USD)
Par fonds propres:
80.61% (81.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.75 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +178.60 USD
Perte consécutive maximale: -4.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 13:50
A large drawdown may occur on the account again
