Vasiliy Strukov

Aurum Signal

Vasiliy Strukov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 281%
VantageInternational-Live 14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
51 (98.07%)
Loss Trade:
1 (1.92%)
Best Trade:
11.75 USD
Worst Trade:
-4.20 USD
Profitto lordo:
295.86 USD (6 088 pips)
Perdita lorda:
-12.81 USD (81 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (178.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.60 USD (27)
Indice di Sharpe:
1.87
Attività di trading:
68.67%
Massimo carico di deposito:
299.99%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
58.97
Long Trade:
50 (96.15%)
Short Trade:
2 (3.85%)
Fattore di profitto:
23.10
Profitto previsto:
5.44 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-12.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
4.80 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (4.35 USD)
Per equità:
80.61% (81.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.75 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +178.60 USD
Massima perdita consecutiva: -4.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 13:50
A large drawdown may occur on the account again
