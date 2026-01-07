- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
51 (98.07%)
Loss Trade:
1 (1.92%)
Best Trade:
11.75 USD
Worst Trade:
-4.20 USD
Profitto lordo:
295.86 USD (6 088 pips)
Perdita lorda:
-12.81 USD (81 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (178.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.60 USD (27)
Indice di Sharpe:
1.87
Attività di trading:
68.67%
Massimo carico di deposito:
299.99%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
58.97
Long Trade:
50 (96.15%)
Short Trade:
2 (3.85%)
Fattore di profitto:
23.10
Profitto previsto:
5.44 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-12.81 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
4.80 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (4.35 USD)
Per equità:
80.61% (81.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +11.75 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +178.60 USD
Massima perdita consecutiva: -4.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
