Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
250 (66.31%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (33.69%)
En iyi işlem:
289.90 USD
En kötü işlem:
-99.20 USD
Brüt kâr:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Brüt zarar:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 077.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 077.26 USD (28)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
202 (53.58%)
Satış işlemleri:
175 (46.42%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
8.41 USD
Ortalama kâr:
20.48 USD
Ortalama zarar:
-15.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-541.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.29 USD (13)
Aylık büyüme:
47.59%
Yıllık tahmin:
577.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.23 USD
Maksimum:
547.47 USD (3.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (547.47 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +289.90 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 077.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


