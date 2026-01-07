СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / One Axis 2
Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
377
Прибыльных трейдов:
250 (66.31%)
Убыточных трейдов:
127 (33.69%)
Лучший трейд:
289.90 USD
Худший трейд:
-99.20 USD
Общая прибыль:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Общий убыток:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 077.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 077.26 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.79
Длинных трейдов:
202 (53.58%)
Коротких трейдов:
175 (46.42%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
8.41 USD
Средняя прибыль:
20.48 USD
Средний убыток:
-15.34 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-541.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-541.29 USD (13)
Прирост в месяц:
47.59%
Годовой прогноз:
577.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.23 USD
Максимальная:
547.47 USD (3.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.20% (547.47 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.90 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 077.26 USD
Макс. убыток в серии: -541.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


Нет отзывов
