シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / One Axis 2
Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
377
利益トレード:
250 (66.31%)
損失トレード:
127 (33.69%)
ベストトレード:
289.90 USD
最悪のトレード:
-99.20 USD
総利益:
5 119.76 USD (26 082 pips)
総損失:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
最大連続の勝ち:
28 (1 077.26 USD)
最大連続利益:
1 077.26 USD (28)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
5.79
長いトレード:
202 (53.58%)
短いトレード:
175 (46.42%)
プロフィットファクター:
2.63
期待されたペイオフ:
8.41 USD
平均利益:
20.48 USD
平均損失:
-15.34 USD
最大連続の負け:
13 (-541.29 USD)
最大連続損失:
-541.29 USD (13)
月間成長:
47.59%
年間予想:
577.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
153.23 USD
最大の:
547.47 USD (3.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.20% (547.47 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +289.90 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 077.26 USD
最大連続損失: -541.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


レビューなし
