Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
250 (66.31%)
Loss Trade:
127 (33.69%)
Best Trade:
289.90 USD
Worst Trade:
-99.20 USD
Profitto lordo:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Perdita lorda:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 077.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 077.26 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.79
Long Trade:
202 (53.58%)
Short Trade:
175 (46.42%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
8.41 USD
Profitto medio:
20.48 USD
Perdita media:
-15.34 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-541.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.29 USD (13)
Crescita mensile:
47.59%
Previsione annuale:
577.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.23 USD
Massimale:
547.47 USD (3.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (547.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +289.90 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 077.26 USD
Massima perdita consecutiva: -541.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


