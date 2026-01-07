SignauxSections
Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
250 (66.31%)
Perte trades:
127 (33.69%)
Meilleure transaction:
289.90 USD
Pire transaction:
-99.20 USD
Bénéfice brut:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Perte brute:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (1 077.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 077.26 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
202 (53.58%)
Courts trades:
175 (46.42%)
Facteur de profit:
2.63
Rendement attendu:
8.41 USD
Bénéfice moyen:
20.48 USD
Perte moyenne:
-15.34 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-541.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-541.29 USD (13)
Croissance mensuelle:
47.59%
Prévision annuelle:
577.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
153.23 USD
Maximal:
547.47 USD (3.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.20% (547.47 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +289.90 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 077.26 USD
Perte consécutive maximale: -541.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


