Negociações:
377
Negociações com lucro:
250 (66.31%)
Negociações com perda:
127 (33.69%)
Melhor negociação:
289.90 USD
Pior negociação:
-99.20 USD
Lucro bruto:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Perda bruta:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (1 077.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 077.26 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.79
Negociações longas:
202 (53.58%)
Negociações curtas:
175 (46.42%)
Fator de lucro:
2.63
Valor esperado:
8.41 USD
Lucro médio:
20.48 USD
Perda média:
-15.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-541.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-541.29 USD (13)
Crescimento mensal:
47.59%
Previsão anual:
577.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153.23 USD
Máximo:
547.47 USD (3.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.20% (547.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +289.90 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 077.26 USD
Máxima perda consecutiva: -541.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.
Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.
Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.
Regards,
Asbar Ali
