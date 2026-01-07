- 자본
- 축소
트레이드:
377
이익 거래:
250 (66.31%)
손실 거래:
127 (33.69%)
최고의 거래:
289.90 USD
최악의 거래:
-99.20 USD
총 수익:
5 119.76 USD (26 082 pips)
총 손실:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
연속 최대 이익:
28 (1 077.26 USD)
연속 최대 이익:
1 077.26 USD (28)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
5.79
롱(주식매수):
202 (53.58%)
숏(주식차입매도):
175 (46.42%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
8.41 USD
평균 이익:
20.48 USD
평균 손실:
-15.34 USD
연속 최대 손실:
13 (-541.29 USD)
연속 최대 손실:
-541.29 USD (13)
월별 성장률:
47.59%
연간 예측:
577.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
153.23 USD
최대한의:
547.47 USD (3.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.20% (547.47 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +289.90 USD
최악의 거래: -99 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +1 077.26 USD
연속 최대 손실: -541.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.
Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.
Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.
Regards,
Asbar Ali
리뷰 없음