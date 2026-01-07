- Incremento
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.
Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.
Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.
Regards,
Asbar Ali