One Axis 2
Syed Asbar Ali

One Axis 2

Syed Asbar Ali
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 67%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
377
Transacciones Rentables:
250 (66.31%)
Transacciones Irrentables:
127 (33.69%)
Mejor transacción:
289.90 USD
Peor transacción:
-99.20 USD
Beneficio Bruto:
5 119.76 USD (26 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 947.68 USD (14 715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (1 077.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 077.26 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
5.79
Transacciones Largas:
202 (53.58%)
Transacciones Cortas:
175 (46.42%)
Factor de Beneficio:
2.63
Beneficio Esperado:
8.41 USD
Beneficio medio:
20.48 USD
Pérdidas medias:
-15.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-541.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-541.29 USD (13)
Crecimiento al mes:
47.59%
Pronóstico anual:
577.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
153.23 USD
Máxima:
547.47 USD (3.46%)
Reducción relativa:
De balance:
5.20% (547.47 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +289.90 USD
Peor transacción: -99 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 077.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -541.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Trades are executed near important technical areas, targeting intraday opportunities with a controlled swing approach.

Market conditions and volatility are continuously considered, with positions managed under strict risk and exposure guidelines. Most trades are managed within the same day to support disciplined capital rotation.

Recommended minimum balance: $1,000.
Focus: structured execution, patience, and risk control.

Regards,
Asbar Ali


