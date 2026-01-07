- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
39.93 USD
En kötü işlem:
-38.62 USD
Brüt kâr:
227.91 USD (60 778 pips)
Brüt zarar:
-90.68 USD (82 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (92.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.55
Alış işlemleri:
12 (37.50%)
Satış işlemleri:
20 (62.50%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-22.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.62 USD (1)
Aylık büyüme:
48.42%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.54 USD
Maksimum:
38.62 USD (10.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
27.33% (106.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|141
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.93 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +92.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
