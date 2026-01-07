SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Follow Me Ex
Arya Yudhistira

Follow Me Ex

Arya Yudhistira
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
39.93 USD
En kötü işlem:
-38.62 USD
Brüt kâr:
227.91 USD (60 778 pips)
Brüt zarar:
-90.68 USD (82 561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (92.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.55
Alış işlemleri:
12 (37.50%)
Satış işlemleri:
20 (62.50%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
8.14 USD
Ortalama zarar:
-22.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.62 USD (1)
Aylık büyüme:
48.42%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.54 USD
Maksimum:
38.62 USD (10.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
27.33% (106.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 28
BTCUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 141
BTCUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.93 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +92.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.