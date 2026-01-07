SignaleKategorien
Arya Yudhistira

Follow Me Ex

Arya Yudhistira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
28 (84.84%)
Verlusttrades:
5 (15.15%)
Bester Trade:
39.93 USD
Schlechtester Trade:
-38.62 USD
Bruttoprofit:
227.91 USD (60 778 pips)
Bruttoverlust:
-120.48 USD (84 051 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (92.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.90 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.42%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.78
Long-Positionen:
12 (36.36%)
Short-Positionen:
21 (63.64%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
3.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-38.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
37.10%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.54 USD
Maximaler:
38.62 USD (10.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.31% (31.43 USD)
Kapital:
27.33% (106.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 111
BTCUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.93 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
noch 25 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Follow Me Ex
33 USD pro Monat
37%
0
0
USD
361
USD
3
24%
33
84%
100%
1.89
3.26
USD
27%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.