Arya Yudhistira

Follow Me Ex

Arya Yudhistira
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
28 (84.84%)
Убыточных трейдов:
5 (15.15%)
Лучший трейд:
39.93 USD
Худший трейд:
-38.62 USD
Общая прибыль:
227.91 USD (60 778 pips)
Общий убыток:
-120.48 USD (84 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (92.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.90 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.45%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.78
Длинных трейдов:
12 (36.36%)
Коротких трейдов:
21 (63.64%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
3.26 USD
Средняя прибыль:
8.14 USD
Средний убыток:
-24.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.62 USD (1)
Прирост в месяц:
37.10%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.54 USD
Максимальная:
38.62 USD (10.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.31% (31.43 USD)
По эквити:
29.03% (104.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 111
BTCUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.93 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +92.90 USD
Макс. убыток в серии: -38.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
еще 25...
Нет отзывов
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.