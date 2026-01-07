- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
28 (84.84%)
Убыточных трейдов:
5 (15.15%)
Лучший трейд:
39.93 USD
Худший трейд:
-38.62 USD
Общая прибыль:
227.91 USD (60 778 pips)
Общий убыток:
-120.48 USD (84 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (92.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.90 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.45%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.78
Длинных трейдов:
12 (36.36%)
Коротких трейдов:
21 (63.64%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
3.26 USD
Средняя прибыль:
8.14 USD
Средний убыток:
-24.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-38.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.62 USD (1)
Прирост в месяц:
37.10%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.54 USD
Максимальная:
38.62 USD (10.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.31% (31.43 USD)
По эквити:
29.03% (104.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.93 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +92.90 USD
Макс. убыток в серии: -38.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
еще 25...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
3
24%
33
84%
100%
1.89
3.26
USD
USD
29%
1:500