- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
28 (87.50%)
Loss Trade:
4 (12.50%)
Best Trade:
39.93 USD
Worst Trade:
-38.62 USD
Profitto lordo:
227.91 USD (60 778 pips)
Perdita lorda:
-90.68 USD (82 561 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (92.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.90 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.55
Long Trade:
12 (37.50%)
Short Trade:
20 (62.50%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
8.14 USD
Perdita media:
-22.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.62 USD (1)
Crescita mensile:
48.42%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.54 USD
Massimale:
38.62 USD (10.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
27.33% (106.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|141
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.93 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.90 USD
Massima perdita consecutiva: -38.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
25 più
