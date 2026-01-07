SeñalesSecciones
Arya Yudhistira

Follow Me Ex

Arya Yudhistira
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 28%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
38 (79.16%)
Transacciones Irrentables:
10 (20.83%)
Mejor transacción:
39.93 USD
Peor transacción:
-53.52 USD
Beneficio Bruto:
321.62 USD (65 481 pips)
Pérdidas Brutas:
-237.09 USD (95 518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (92.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.90 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
57.63%
Carga máxima del depósito:
14.71%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.75
Transacciones Largas:
18 (37.50%)
Transacciones Cortas:
30 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
1.76 USD
Beneficio medio:
8.46 USD
Pérdidas medias:
-23.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-113.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-113.31 USD (3)
Crecimiento al mes:
28.40%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.54 USD
Máxima:
113.31 USD (24.35%)
Reducción relativa:
De balance:
27.05% (113.31 USD)
De fondos:
39.27% (156.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44
BTCUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 88
BTCUSD -3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.93 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +92.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -113.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
otros 26...
No hay comentarios
2026.01.08 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 07:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 06:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
