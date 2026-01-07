SinaisSeções
Arya Yudhistira

Follow Me Ex

Arya Yudhistira
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
28 (84.84%)
Negociações com perda:
5 (15.15%)
Melhor negociação:
39.93 USD
Pior negociação:
-38.62 USD
Lucro bruto:
227.91 USD (60 778 pips)
Perda bruta:
-120.48 USD (84 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (92.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.90 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.78
Negociações longas:
12 (36.36%)
Negociações curtas:
21 (63.64%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
3.26 USD
Lucro médio:
8.14 USD
Perda média:
-24.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-38.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.62 USD (1)
Crescimento mensal:
37.10%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.54 USD
Máximo:
38.62 USD (10.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.31% (31.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.33% (106.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 111
BTCUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.93 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +92.90 USD
Máxima perda consecutiva: -38.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 mais ...
Sem comentários
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

