Negociações:
33
Negociações com lucro:
28 (84.84%)
Negociações com perda:
5 (15.15%)
Melhor negociação:
39.93 USD
Pior negociação:
-38.62 USD
Lucro bruto:
227.91 USD (60 778 pips)
Perda bruta:
-120.48 USD (84 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (92.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.90 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.42%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.78
Negociações longas:
12 (36.36%)
Negociações curtas:
21 (63.64%)
Fator de lucro:
1.89
Valor esperado:
3.26 USD
Lucro médio:
8.14 USD
Perda média:
-24.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-38.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.62 USD (1)
Crescimento mensal:
37.10%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.54 USD
Máximo:
38.62 USD (10.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.31% (31.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.33% (106.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.93 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +92.90 USD
Máxima perda consecutiva: -38.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
25 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
