- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
29 (85.29%)
손실 거래:
5 (14.71%)
최고의 거래:
39.93 USD
최악의 거래:
-38.62 USD
총 수익:
240.31 USD (61 398 pips)
총 손실:
-120.48 USD (84 051 pips)
연속 최대 이익:
12 (92.90 USD)
연속 최대 이익:
92.90 USD (12)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.45%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.10
롱(주식매수):
12 (35.29%)
숏(주식차입매도):
22 (64.71%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
3.52 USD
평균 이익:
8.29 USD
평균 손실:
-24.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-38.62 USD)
연속 최대 손실:
-38.62 USD (1)
월별 성장률:
41.81%
Algo 트레이딩:
26%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.54 USD
최대한의:
38.62 USD (10.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.31% (31.43 USD)
자본금별:
29.03% (104.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.93 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +92.90 USD
연속 최대 손실: -38.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
42%
0
0
USD
USD
373
USD
USD
3
26%
34
85%
100%
1.99
3.52
USD
USD
29%
1:500