- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
28 (84.84%)
損失トレード:
5 (15.15%)
ベストトレード:
39.93 USD
最悪のトレード:
-38.62 USD
総利益:
227.91 USD (60 778 pips)
総損失:
-120.48 USD (84 051 pips)
最大連続の勝ち:
12 (92.90 USD)
最大連続利益:
92.90 USD (12)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.42%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.78
長いトレード:
12 (36.36%)
短いトレード:
21 (63.64%)
プロフィットファクター:
1.89
期待されたペイオフ:
3.26 USD
平均利益:
8.14 USD
平均損失:
-24.10 USD
最大連続の負け:
1 (-38.62 USD)
最大連続損失:
-38.62 USD (1)
月間成長:
37.10%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.54 USD
最大の:
38.62 USD (10.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.31% (31.43 USD)
エクイティによる:
27.33% (106.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.93 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +92.90 USD
最大連続損失: -38.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
レビューなし
