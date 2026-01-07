- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
28 (84.84%)
亏损交易:
5 (15.15%)
最好交易:
39.93 USD
最差交易:
-38.62 USD
毛利:
227.91 USD (60 778 pips)
毛利亏损:
-120.48 USD (84 051 pips)
最大连续赢利:
12 (92.90 USD)
最大连续盈利:
92.90 USD (12)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.42%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.78
长期交易:
12 (36.36%)
短期交易:
21 (63.64%)
利润因子:
1.89
预期回报:
3.26 USD
平均利润:
8.14 USD
平均损失:
-24.10 USD
最大连续失误:
1 (-38.62 USD)
最大连续亏损:
-38.62 USD (1)
每月增长:
37.10%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
26.54 USD
最大值:
38.62 USD (10.08%)
相对跌幅:
结余:
10.31% (31.43 USD)
净值:
27.33% (106.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.93 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +92.90 USD
最大连续亏损: -38.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
没有评论
