- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
212 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (24.01%)
En iyi işlem:
54.18 USD
En kötü işlem:
-65.22 USD
Brüt kâr:
1 014.27 USD (101 326 pips)
Brüt zarar:
-504.93 USD (50 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (39.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.72 USD (7)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
10.15%
Maks. mevduat yükü:
3.23%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
120 (43.01%)
Satış işlemleri:
159 (56.99%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-155.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.78 USD (5)
Aylık büyüme:
38.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.78 USD (10.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.62% (155.78 USD)
Varlığa göre:
0.68% (7.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|279
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.vxx
|509
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.18 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +39.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
54%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
279
75%
10%
2.00
1.83
USD
USD
11%
1:500