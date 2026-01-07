- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
279
Profit Trade:
212 (75.98%)
Loss Trade:
67 (24.01%)
Best Trade:
54.18 USD
Worst Trade:
-65.22 USD
Profitto lordo:
1 014.27 USD (101 326 pips)
Perdita lorda:
-504.93 USD (50 456 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (39.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
10.15%
Massimo carico di deposito:
3.23%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
120 (43.01%)
Short Trade:
159 (56.99%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-7.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-155.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-155.78 USD (5)
Crescita mensile:
38.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.78 USD (10.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.62% (155.78 USD)
Per equità:
0.68% (7.53 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.18 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.87 USD
Massima perdita consecutiva: -155.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
