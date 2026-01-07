- 자본
- 축소
트레이드:
280
이익 거래:
213 (76.07%)
손실 거래:
67 (23.93%)
최고의 거래:
54.18 USD
최악의 거래:
-65.22 USD
총 수익:
1 017.29 USD (101 627 pips)
총 손실:
-504.93 USD (50 456 pips)
연속 최대 이익:
13 (39.87 USD)
연속 최대 이익:
154.72 USD (7)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
3.66%
최대 입금량:
3.23%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.29
롱(주식매수):
121 (43.21%)
숏(주식차입매도):
159 (56.79%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
1.83 USD
평균 이익:
4.78 USD
평균 손실:
-7.54 USD
연속 최대 손실:
5 (-155.78 USD)
연속 최대 손실:
-155.78 USD (5)
월별 성장률:
37.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
155.78 USD (10.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.62% (155.78 USD)
자본금별:
0.68% (7.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.vxx
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.18 USD
최악의 거래: -65 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +39.87 USD
연속 최대 손실: -155.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValetaxIntl-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
55%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
280
76%
4%
2.01
1.83
USD
USD
11%
1:500