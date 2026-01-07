- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
280
利益トレード:
213 (76.07%)
損失トレード:
67 (23.93%)
ベストトレード:
54.18 USD
最悪のトレード:
-65.22 USD
総利益:
1 017.29 USD (101 627 pips)
総損失:
-504.93 USD (50 456 pips)
最大連続の勝ち:
13 (39.87 USD)
最大連続利益:
154.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
3.66%
最大入金額:
3.23%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.29
長いトレード:
121 (43.21%)
短いトレード:
159 (56.79%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
4.78 USD
平均損失:
-7.54 USD
最大連続の負け:
5 (-155.78 USD)
最大連続損失:
-155.78 USD (5)
月間成長:
37.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
155.78 USD (10.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.62% (155.78 USD)
エクイティによる:
0.68% (7.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.vxx
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.18 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +39.87 USD
最大連続損失: -155.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValetaxIntl-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
