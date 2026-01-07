- Wachstum
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
213 (76.07%)
Verlusttrades:
67 (23.93%)
Bester Trade:
54.18 USD
Schlechtester Trade:
-65.22 USD
Bruttoprofit:
1 017.29 USD (101 627 pips)
Bruttoverlust:
-504.93 USD (50 456 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (39.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
154.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
3.66%
Max deposit load:
3.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.29
Long-Positionen:
121 (43.21%)
Short-Positionen:
159 (56.79%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-155.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
37.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
155.78 USD (10.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.62% (155.78 USD)
Kapital:
0.68% (7.53 USD)
Bester Trade: +54.18 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -155.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValetaxIntl-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
Keine Bewertungen
