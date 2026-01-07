SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ronin47 9eGold Set B Since December 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 9eGold Set B Since December 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 55%
ValetaxIntl-Live1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
213 (76.07%)
Verlusttrades:
67 (23.93%)
Bester Trade:
54.18 USD
Schlechtester Trade:
-65.22 USD
Bruttoprofit:
1 017.29 USD (101 627 pips)
Bruttoverlust:
-504.93 USD (50 456 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (39.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
154.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
3.66%
Max deposit load:
3.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.29
Long-Positionen:
121 (43.21%)
Short-Positionen:
159 (56.79%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-155.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
37.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
155.78 USD (10.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.62% (155.78 USD)
Kapital:
0.68% (7.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.vxx 280
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.vxx 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.vxx 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.18 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -155.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValetaxIntl-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
Keine Bewertungen
2026.01.07 22:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
