Всего трейдов:
281
Прибыльных трейдов:
214 (76.15%)
Убыточных трейдов:
67 (23.84%)
Лучший трейд:
54.18 USD
Худший трейд:
-65.22 USD
Общая прибыль:
1 020.44 USD (101 941 pips)
Общий убыток:
-504.93 USD (50 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (39.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
3.66%
Макс. загрузка депозита:
3.23%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
122 (43.42%)
Коротких трейдов:
159 (56.58%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-155.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.78 USD (5)
Прирост в месяц:
37.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
155.78 USD (10.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.62% (155.78 USD)
По эквити:
0.68% (7.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.vxx
|516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.18 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +39.87 USD
Макс. убыток в серии: -155.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
Нет отзывов
