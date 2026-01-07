СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ronin47 9eGold Set B Since December 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 9eGold Set B Since December 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 55%
ValetaxIntl-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
281
Прибыльных трейдов:
214 (76.15%)
Убыточных трейдов:
67 (23.84%)
Лучший трейд:
54.18 USD
Худший трейд:
-65.22 USD
Общая прибыль:
1 020.44 USD (101 941 pips)
Общий убыток:
-504.93 USD (50 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (39.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
3.66%
Макс. загрузка депозита:
3.23%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
122 (43.42%)
Коротких трейдов:
159 (56.58%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-155.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.78 USD (5)
Прирост в месяц:
37.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
155.78 USD (10.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.62% (155.78 USD)
По эквити:
0.68% (7.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.vxx 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.vxx 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.vxx 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.18 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +39.87 USD
Макс. убыток в серии: -155.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
Нет отзывов
2026.01.07 22:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
