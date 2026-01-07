- Crescimento
Negociações:
280
Negociações com lucro:
213 (76.07%)
Negociações com perda:
67 (23.93%)
Melhor negociação:
54.18 USD
Pior negociação:
-65.22 USD
Lucro bruto:
1 017.29 USD (101 627 pips)
Perda bruta:
-504.93 USD (50 456 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (39.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
154.72 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
3.66%
Depósito máximo carregado:
3.23%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.29
Negociações longas:
121 (43.21%)
Negociações curtas:
159 (56.79%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
-7.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-155.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.78 USD (5)
Crescimento mensal:
37.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
155.78 USD (10.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.62% (155.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (7.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.vxx
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.18 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +39.87 USD
Máxima perda consecutiva: -155.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValetaxIntl-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
