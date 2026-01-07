- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
280
盈利交易:
213 (76.07%)
亏损交易:
67 (23.93%)
最好交易:
54.18 USD
最差交易:
-65.22 USD
毛利:
1 017.29 USD (101 627 pips)
毛利亏损:
-504.93 USD (50 456 pips)
最大连续赢利:
13 (39.87 USD)
最大连续盈利:
154.72 USD (7)
夏普比率:
0.22
交易活动:
3.66%
最大入金加载:
3.23%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.29
长期交易:
121 (43.21%)
短期交易:
159 (56.79%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
4.78 USD
平均损失:
-7.54 USD
最大连续失误:
5 (-155.78 USD)
最大连续亏损:
-155.78 USD (5)
每月增长:
37.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
155.78 USD (10.62%)
相对跌幅:
结余:
10.62% (155.78 USD)
净值:
0.68% (7.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.vxx
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.vxx
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.18 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +39.87 USD
最大连续亏损: -155.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
