Señales / MetaTrader 4 / Ronin47 9eGold Set B Since December 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 9eGold Set B Since December 2025

Mohd Azlan Md Nor
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
ValetaxIntl-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
288
Transacciones Rentables:
218 (75.69%)
Transacciones Irrentables:
70 (24.31%)
Mejor transacción:
54.18 USD
Peor transacción:
-65.22 USD
Beneficio Bruto:
1 038.14 USD (103 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-511.82 USD (51 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (39.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
5.75%
Carga máxima del depósito:
3.27%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
125 (43.40%)
Transacciones Cortas:
163 (56.60%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
4.76 USD
Pérdidas medias:
-7.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-155.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.78 USD (5)
Crecimiento al mes:
37.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
155.78 USD (10.62%)
Reducción relativa:
De balance:
10.62% (155.78 USD)
De fondos:
3.18% (35.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.vxx 288
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.vxx 526
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.vxx 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.18 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +39.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -155.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValetaxIntl-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
2026.01.07 22:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1500
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
