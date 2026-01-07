- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
288
Transacciones Rentables:
218 (75.69%)
Transacciones Irrentables:
70 (24.31%)
Mejor transacción:
54.18 USD
Peor transacción:
-65.22 USD
Beneficio Bruto:
1 038.14 USD (103 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-511.82 USD (51 142 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (39.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
154.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
5.75%
Carga máxima del depósito:
3.27%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
125 (43.40%)
Transacciones Cortas:
163 (56.60%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
1.83 USD
Beneficio medio:
4.76 USD
Pérdidas medias:
-7.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-155.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.78 USD (5)
Crecimiento al mes:
37.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
155.78 USD (10.62%)
Reducción relativa:
De balance:
10.62% (155.78 USD)
De fondos:
3.18% (35.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vxx
|288
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.vxx
|526
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.vxx
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +54.18 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +39.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -155.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValetaxIntl-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold SET B Since December 2025
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
57%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
288
75%
6%
2.02
1.83
USD
USD
11%
1:500