- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
37 (78.72%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.28%)
En iyi işlem:
104.75 EUR
En kötü işlem:
-118.92 EUR
Brüt kâr:
423.05 EUR (12 255 pips)
Brüt zarar:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (17.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
222.02 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
35 (74.47%)
Satış işlemleri:
12 (25.53%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.45 EUR
Ortalama kâr:
11.43 EUR
Ortalama zarar:
-30.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-271.13 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-271.13 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.11 EUR
Maksimum:
271.13 EUR (1.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
4.26% (732.24 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-431
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.75 EUR
En kötü işlem: -119 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +17.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -271.13 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
0%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
EUR
4%
1:500