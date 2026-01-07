- 成长
交易:
47
盈利交易:
37 (78.72%)
亏损交易:
10 (21.28%)
最好交易:
104.75 EUR
最差交易:
-118.92 EUR
毛利:
423.05 EUR (12 255 pips)
毛利亏损:
-307.85 EUR (12 178 pips)
最大连续赢利:
13 (17.89 EUR)
最大连续盈利:
222.02 EUR (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.49%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.42
长期交易:
35 (74.47%)
短期交易:
12 (25.53%)
利润因子:
1.37
预期回报:
2.45 EUR
平均利润:
11.43 EUR
平均损失:
-30.79 EUR
最大连续失误:
6 (-271.13 EUR)
最大连续亏损:
-271.13 EUR (6)
每月增长:
0.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
49.11 EUR
最大值:
271.13 EUR (1.57%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
4.26% (732.24 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-431
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.75 EUR
最差交易: -119 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +17.89 EUR
最大连续亏损: -271.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
0%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
EUR
4%
1:500