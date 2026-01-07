SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Archaix
Petr Dvorsky

Archaix

Petr Dvorsky
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
0%
RoboForex-Pro
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
37 (78.72%)
Perte trades:
10 (21.28%)
Meilleure transaction:
104.75 EUR
Pire transaction:
-118.92 EUR
Bénéfice brut:
423.05 EUR (12 255 pips)
Perte brute:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (17.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
222.02 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.49%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
35 (74.47%)
Courts trades:
12 (25.53%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
2.45 EUR
Bénéfice moyen:
11.43 EUR
Perte moyenne:
-30.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-271.13 EUR)
Perte consécutive maximale:
-271.13 EUR (6)
Croissance mensuelle:
0.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.11 EUR
Maximal:
271.13 EUR (1.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
4.26% (732.24 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 44
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -61
EURUSD 72
GBPAUD 119
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -431
EURUSD 124
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.75 EUR
Pire transaction: -119 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +17.89 EUR
Perte consécutive maximale: -271.13 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 33
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
NordFX-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 36
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
PUPrime-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 8
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 10
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
183 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Archaix
999 USD par mois
0%
0
0
USD
17K
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.