- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
37 (78.72%)
Убыточных трейдов:
10 (21.28%)
Лучший трейд:
104.75 EUR
Худший трейд:
-118.92 EUR
Общая прибыль:
423.05 EUR (12 255 pips)
Общий убыток:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (17.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
222.02 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.49%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
35 (74.47%)
Коротких трейдов:
12 (25.53%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.45 EUR
Средняя прибыль:
11.43 EUR
Средний убыток:
-30.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-271.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-271.13 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.11 EUR
Максимальная:
271.13 EUR (1.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
4.26% (732.24 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-431
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.75 EUR
Худший трейд: -119 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +17.89 EUR
Макс. убыток в серии: -271.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
EUR
4%
1:500