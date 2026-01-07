СигналыРазделы
Petr Dvorsky

Archaix

Petr Dvorsky
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
37 (78.72%)
Убыточных трейдов:
10 (21.28%)
Лучший трейд:
104.75 EUR
Худший трейд:
-118.92 EUR
Общая прибыль:
423.05 EUR (12 255 pips)
Общий убыток:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (17.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
222.02 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.49%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
35 (74.47%)
Коротких трейдов:
12 (25.53%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.45 EUR
Средняя прибыль:
11.43 EUR
Средний убыток:
-30.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-271.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-271.13 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.11 EUR
Максимальная:
271.13 EUR (1.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
4.26% (732.24 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -61
EURUSD 72
GBPAUD 119
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -431
EURUSD 124
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.75 EUR
Худший трейд: -119 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +17.89 EUR
Макс. убыток в серии: -271.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 7
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 33
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
NordFX-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 36
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
PUPrime-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 8
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 10
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Нет отзывов
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Archaix
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
17K
EUR
3
0%
47
78%
100%
1.37
2.45
EUR
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.