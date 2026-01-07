SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Archaix
Petr Dvorsky

Archaix

Petr Dvorsky
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RoboForex-Pro
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
45 (76.27%)
Transacciones Irrentables:
14 (23.73%)
Mejor transacción:
606.75 EUR
Peor transacción:
-118.92 EUR
Beneficio Bruto:
1 324.60 EUR (16 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-443.93 EUR (16 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (32.89 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
811.52 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.09%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
39 (66.10%)
Transacciones Cortas:
20 (33.90%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
14.93 EUR
Beneficio medio:
29.44 EUR
Pérdidas medias:
-31.71 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-271.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-271.13 EUR (6)
Crecimiento al mes:
5.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
49.11 EUR
Máxima:
271.13 EUR (1.57%)
Reducción relativa:
De balance:
1.57% (271.13 EUR)
De fondos:
7.05% (1 208.80 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 52
AUDCAD 3
EURUSD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1
AUDCAD 811
EURUSD 72
GBPAUD 119
AUDUSD 1
NZDCAD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.6K
AUDCAD 609
EURUSD 124
GBPAUD 368
AUDUSD 16
NZDCAD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +606.75 EUR
Peor transacción: -119 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +32.89 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -271.13 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 16
EverestCM-Live
0.00 × 31
SolidECN-Server
0.00 × 8
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
Axiory-Live
0.00 × 70
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 114
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 9
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 50
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 20
OANDA-Live-1
0.00 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 11
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
otros 194...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Archaix
999 USD al mes
5%
0
0
USD
18K
EUR
3
0%
59
76%
100%
2.98
14.93
EUR
7%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.