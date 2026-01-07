- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
45 (76.27%)
Transacciones Irrentables:
14 (23.73%)
Mejor transacción:
606.75 EUR
Peor transacción:
-118.92 EUR
Beneficio Bruto:
1 324.60 EUR (16 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-443.93 EUR (16 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (32.89 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
811.52 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.09%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.25
Transacciones Largas:
39 (66.10%)
Transacciones Cortas:
20 (33.90%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
14.93 EUR
Beneficio medio:
29.44 EUR
Pérdidas medias:
-31.71 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-271.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-271.13 EUR (6)
Crecimiento al mes:
5.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
49.11 EUR
Máxima:
271.13 EUR (1.57%)
Reducción relativa:
De balance:
1.57% (271.13 EUR)
De fondos:
7.05% (1 208.80 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1
|AUDCAD
|811
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|AUDCAD
|609
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|NZDCAD
|21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +606.75 EUR
Peor transacción: -119 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +32.89 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -271.13 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 16
|
EverestCM-Live
|0.00 × 31
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
Axiory-Live
|0.00 × 70
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 114
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 9
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 50
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 20
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 11
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
