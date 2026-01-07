- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
37 (78.72%)
Negociações com perda:
10 (21.28%)
Melhor negociação:
104.75 EUR
Pior negociação:
-118.92 EUR
Lucro bruto:
423.05 EUR (12 255 pips)
Perda bruta:
-307.85 EUR (12 178 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (17.89 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
222.02 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.49%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
35 (74.47%)
Negociações curtas:
12 (25.53%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
2.45 EUR
Lucro médio:
11.43 EUR
Perda média:
-30.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-271.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-271.13 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.11 EUR
Máximo:
271.13 EUR (1.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.26% (732.24 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-431
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.75 EUR
Pior negociação: -119 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +17.89 EUR
Máxima perda consecutiva: -271.13 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
