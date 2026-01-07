- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
41 (77.35%)
손실 거래:
12 (22.64%)
최고의 거래:
104.75 EUR
최악의 거래:
-118.92 EUR
총 수익:
511.27 EUR (14 329 pips)
총 손실:
-355.84 EUR (14 977 pips)
연속 최대 이익:
16 (32.89 EUR)
연속 최대 이익:
222.02 EUR (8)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
38 (71.70%)
숏(주식차입매도):
15 (28.30%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
2.93 EUR
평균 이익:
12.47 EUR
평균 손실:
-29.65 EUR
연속 최대 손실:
6 (-271.13 EUR)
연속 최대 손실:
-271.13 EUR (6)
월별 성장률:
0.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
49.11 EUR
최대한의:
271.13 EUR (1.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.57% (271.13 EUR)
자본금별:
7.05% (1 208.80 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-15
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.75 EUR
최악의 거래: -119 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +32.89 EUR
연속 최대 손실: -271.13 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
1%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
3
0%
53
77%
100%
1.43
2.93
EUR
EUR
7%
1:500